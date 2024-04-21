Karate Combat 45: дебют Люка Рокхолда, нокаут от россиянина Тебуева (ВИДЕО)

Вечером 20 апреля состоялась трансляция турнира Karate Combat 45. Ивэнт был примечателен двумя главными боями: во втором по значимости поединке вечера сразились бразилец Луиз Роша и россиянин Мырза-Бек Тебуев, а в заглавном противостоянии в «яму» вышли экс-чемпион UFC американец Люк Рокхолд и его соотечественник, кикбоксер и экс-боец Bellator Джо Шиллинг.