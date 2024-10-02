Рост прожиточного минимума в России могут привязать к официальной инфляции

В 2026 году российское правительство планирует изменить способ расчета прожиточного минимума, чтобы индексировать его в зависимости от уровня официальной инфляции за прошлый год, передают «Ведомости», ссылаясь на законопроект, который был подан в Госдуму вместе с бюджетным проектом на 2025 год и планами на 2026-2027 годы.