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Аргументы и Факты

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Рост прожиточного минимума в России могут привязать к официальной инфляции

Рост прожиточного минимума в России могут привязать к официальной инфляции

В 2026 году российское правительство планирует изменить способ расчета прожиточного минимума, чтобы индексировать его в зависимости от уровня официальной инфляции за прошлый год, передают «Ведомости», ссылаясь на законопроект, который был подан в Госдуму вместе с бюджетным проектом на 2025 год и планами на 2026-2027 годы.

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