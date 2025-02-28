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Денис Васильев вновь станет секретным агентом в новом сезоне «Пилигрима»

Пятый канал начал работу над третьей частью сериала «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли. В продолжении, состоящем из восьми эпизодов, зрителей ждут новые приключения опального секретного агента в разных уголках страны.

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