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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон выложил фото с F40 на бэнкинге старого «овала» в Монце

Хэмилтон сфотографировался с культовой «Феррари» F40 на старом «овале» в Монце Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился фото с недавно приобретенной F40 перед Гран-при Италии.

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