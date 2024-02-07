Конституционный суд Эквадора легализует эвтаназию

Конституционный суд Эквадора вынес решение в пользу декриминализации эвтаназии, он провозгласил конституционное право людей на эту процедуру "из-за сильных страданий, возникших в результате серьезной и необратимой травмы или неизлечимого заболевания.
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