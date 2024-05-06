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Депутат Шеремет приравнял французских военных на Украине к интервентам

Депутат Шеремет приравнял французских военных на Украине к интервентам

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что французские военные, отправленные на Украину, будут расценены как интервенты зоны геополитических интересов России.

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