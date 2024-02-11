Будет реализован пилотный проект в области труда и социальной защиты

Министерство труда и социальной защиты, Национальная касса социального страхования (НКСС) и пять других подведомственных министерству учреждений подписали соглашение о сотрудничестве с целью пилотного внедрения механизма предоставления услуг в сфере труда и социальной защиты по принципу "одного окна".