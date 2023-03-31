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«Дохлый кот» — Трамп: Бутина назвала хитрой схемой властей США преследование экс-президента

«Дохлый кот» — Трамп: Бутина назвала хитрой схемой властей США преследование экс-президента

Самая известная русская заключенная в США Мария Бутина, а ныне депутат Государственной думы увидела в обвинениях, которые выдвигаются против экс-президента Дональда Трампа попытку американских властей сместить фокус с другой более важной проблемы.

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