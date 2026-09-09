Минпросвещения обновит стандарты образования до 2027 года

Министерство просвещения РФ обновит стандарты образования для 5-9 классов к 2026–2027 годам. Новые ФГОС и программы для старшеклассников будут введены с 1 сентября 2027 года, разработаны с участием научного сообщества и ведущих университетов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главное в иноСМИ ...
- ЮГ В Анапе 18-летнег...
- В Анапе 18-летнег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым