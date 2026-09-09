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Царьград

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Минпросвещения обновит стандарты образования до 2027 года

Минпросвещения обновит стандарты образования до 2027 года

Министерство просвещения РФ обновит стандарты образования для 5-9 классов к 2026–2027 годам. Новые ФГОС и программы для старшеклассников будут введены с 1 сентября 2027 года, разработаны с участием научного сообщества и ведущих университетов России.

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