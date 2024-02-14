Петербургские ученые обнаружили изменения в мозге у заядлых геймеров

Ученые из ИТМО, СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и НМИЦ им. В.А. Алмазова обнаружили, что у людей, которые много времени уделяют компьютерным играм, происходят изменения нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанности.