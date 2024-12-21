Польша заявила протест из-за провокации украинских националистов с польскими БТР

Global Look Press/Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил Киеву протест в связи с тем, что украинские националисты разрисовали переданные Варшавой киевскому режиму бронетранспортеры (БТР) Rosomak флагами Украинской повстанческой армии*.
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