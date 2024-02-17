Николай Басков запустил заявление, что не считает коллегой Григорьева-Апполонова

Популярный певец сделал заявление во время вокального шоу.Во время вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» Николай Басков сделал заявление о том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не является для него коллегой.
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