Николай Басков запустил заявление, что не считает коллегой Григорьева-Апполонова

Популярный певец сделал заявление во время вокального шоу.Во время вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» Николай Басков сделал заявление о том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не является для него коллегой.