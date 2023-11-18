Когда мы подбираем сотрудников, задумываемся, могут ли эти «инструменты» в наших руках не просто окупиться в срок, отведенный для достижения цели, но и дать необходимый прирост прибыли? Инвестиции в человеческий капитал, или как сделать так, чтобы команда приносила прибыль.