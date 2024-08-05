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Таксист предстанет перед судом за смертельное ДТП с каретой скорой помощи

Таксист предстанет перед судом за смертельное ДТП с каретой скорой помощи

В Чите водитель такси предстанет перед судом за ДТП, которое привело к смерти человека. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем прокурора региона Алексеем Радченко, сообщили ZAB.

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