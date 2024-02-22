Тяжеловесные ДТП: почему стали чаще биться большегрузы

Читаем недавние новости: – 13 февраля на трассе М-12 в Канашском районе Чувашии большегруз снес автомобиль дорожной службы, который стоял в правой полосе… – Ночью 19 февраля на МКАД перед развязкой с Можайским шоссе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков… Когда бьются легковушки, это, к сожалению, давно никого не удивляет.