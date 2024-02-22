5колесо
НовостиГараж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5колесо

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гулевич
    Вот так катались на дисках и без тормозов. Чего так Союз вас так зудит? Кайфуйте на "китайцах" ох и далеко в перед рв...От шин до аккумул...
  • Модест
    У богатых свои причуды. За такие бабки можно приобрести подержанный Дефендер или Патрол и не париться. Про УАЗики воо...На все деньги! Те...
  • Евгений МакЛауд
    законы физики едины и делая обтекаемый автомобиль все придут к зубилу и мыльнице.«Они чё, тупые со...

Тяжеловесные ДТП: почему стали чаще биться большегрузы

Тяжеловесные ДТП: почему стали чаще биться большегрузы

Читаем недавние новости:  – 13 февраля на трассе М-12 в Канашском районе Чувашии большегруз снес автомобиль дорожной службы, который стоял в правой полосе… – Ночью 19 февраля на МКАД перед развязкой с Можайским шоссе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков… Когда бьются легковушки, это, к сожалению, давно никого не удивляет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх