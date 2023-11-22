Англичанка по-прежнему гадит, и не только нам

За довольно громкими спорами в США по поводу нового бюджета, ужасающей своей запредельной жестокостью ситуацией в Израиле и безысходностью положения дел на Украине как-то почти незаметной становится роль в международной политике Соединённого Королевства.
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