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Защитник «Сиэтла» Джамал Адамс не сыграет с «ЛА Рэмс»

Сейфти «Сиэтл Сихокс» Джамал Адамс не примет участия в первой игре регулярного сезона против «Лос-Анджелес Рэмс».

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