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Новый поворот произошел в деле о шокирующем ДТП в Москве

Новый поворот произошел в деле о шокирующем ДТП в Москве

В больнице умер трёхлетний мальчик, которого в пятницу вместе с его братом и сестрой на пешеходном переходе сбила машина.

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Андрей Баканин
Родители и просто взрослые, помните: преимущество на "зебре" не даёт никаких гарантий того, что кто-то об этом вашем праве попросту забудет или проигнорирует. Учитесь сами и учите своих детей правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Прежде, чем осуществлять ваше неоспоримое право преимущества на "зебре", убедитесь, что все участники движения в курсе ваших желаний и согласны соблюдать ваши права. Пожалуйста, поймите, что бодаться за свои права с 2-тонным куском железа, летящим на скорости даже 40-50 км/ч бессмысленно и смертельно опасно. Берегите себя и своих детей!

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