Сегодня в России отмечается День матери Не забудьте поздравить свою дорогую и любимую мамочку. Мы поможем – выбирайте и отправляйте одну из наших открыток! В Ивановской области в 2023 году впервые мамами стали 2215 женщин, а всего малышей родилось больше 5,5 тысяч, из них 68 двойняшек.