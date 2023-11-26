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Иваново

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Сегодня в России отмечается День матери

Сегодня в России отмечается День матери

Сегодня в России отмечается День матери Не забудьте поздравить свою дорогую и любимую мамочку. Мы поможем – выбирайте и отправляйте одну из наших открыток! В Ивановской области в 2023 году впервые мамами стали 2215 женщин, а всего малышей родилось больше 5,5 тысяч, из них 68 двойняшек.

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