Снос рамки для большегрузов на Малыгина назвали диверсией в мэрии Новосибирска

Рамку для ограничения проезда большегрузов установили на въезде в бывший дисбат на улице Малыгина. Территорию заброшенной военной части у мусорного полигона мигранты превратили в аул с банями, складами и скотобойнями.
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