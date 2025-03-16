МИД: госсекретарь США Рубио проинформировал Лаврова об операции против хуситов

ВЧ

Валерий Чикунов

Пора предупредить США , что если не прекратятся налёты тотчас же авиации в ответ на наше заявление относительно хуситов в Йемене , то нам придётся направить против авиации США свои эскадрильи в помощь хуситам . И не надо ухмыляться Сергей Викторович . Разве не видно, что они поджигают большой костёр с одной стороны , пока Вы тушите его с другой. Уже довольно смотреть по всему миру на сожжённые и разрушенные города , деревни , заводы , поля . Кажется пора прекращать этот произвол и уничтожать зачинщиков . Они живут одной войной, эти бездельники , а Вы их записываете в созидателей и просветителей , да ещё и руки им подаёте. Вы народу назовите то ценное , что они сделали за целый век ? Пора людей во всем мире поднимать против этого бесовства и это ваша работа , а не отсиживаться в тенёчке Нет там никакой исключительности и силы . Это показывает , что они руку поднимать могут только на слабых и безоружных .