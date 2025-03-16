Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    никакого доступа! иш че удумали. Сначала доступ в Белый дом в Вашингтоне, ключи от орального кабинета, потом посмотримУиткофф: Россия и...
  • Evgeni Velesik
    Пусть родственники облизываются, ушло наследство!В Ленобласти 90-л...
  • Evgeni Velesik
    Тот ещё "композитор"!!!Чемпион ОИ Василь...

МИД: госсекретарь США Рубио проинформировал Лаврова об операции против хуситов

МИД: госсекретарь США Рубио проинформировал Лаврова об операции против хуситов

Госсекретарь США Марко Рубио по телефону проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о решении Вашингтона приступить к военной операции против хуситов в Йемене в районе Красного моря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Валерий Чикунов
Пора предупредить США , что если не прекратятся налёты тотчас же авиации в ответ на наше заявление относительно хуситов в Йемене , то нам придётся направить против авиации США свои эскадрильи в помощь хуситам . И не надо ухмыляться Сергей Викторович . Разве не видно, что они поджигают большой костёр с одной стороны , пока Вы тушите его с другой. Уже довольно смотреть по всему миру на сожжённые и разрушенные города , деревни , заводы , поля . Кажется пора прекращать этот произвол и уничтожать зачинщиков . Они живут одной войной, эти бездельники , а Вы их записываете в созидателей и просветителей , да ещё и руки им подаёте. Вы народу назовите то ценное , что они сделали за целый век ? Пора людей во всем мире поднимать против этого бесовства и это ваша работа , а не отсиживаться в тенёчке Нет там никакой исключительности и силы . Это показывает , что они руку поднимать могут только на слабых и безоружных .
Ответить
12 час.
наверх