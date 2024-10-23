Уральские аграрии завершают сбор урожая

В УрФО уборочная кампания-2024 вышла на финишную прямую. Зерновые и зернобобовые убраны почти полностью, картофель собран с 93% площадей, овощи открытого грунта – более чем с 80% площадей, отмечает пресс-служба уральского полпредства.
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