Уральские аграрии завершают сбор урожая

В УрФО уборочная кампания-2024 вышла на финишную прямую. Зерновые и зернобобовые убраны почти полностью, картофель собран с 93% площадей, овощи открытого грунта – более чем с 80% площадей, отмечает пресс-служба уральского полпредства.