Ничего на себе: почему детей вновь начали раздевать на экзаменах

В Свердловской области сразу двух выпускников девятых классов, пришедших сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ), заставили раздеться до нижнего белья и доказать, что у них нет запрещенных к проносу предметов, сообщают местные СМИ.
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