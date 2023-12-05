Хейли Бибер знает, как создать крутой стиль без особых усилий – посмотрите как этого добиться

Невозможно не упомянуть о безупречном стиле Хейли Бибер – ее идеальных лоферах, мужских пальто с впечатляющими подплечниками, объемных вещах, которые вместо того, чтобы скрывать фигуру, делают ее еще сексуальнее, даже сумках XL, которые превращают любой наряд из простого в эффектный.