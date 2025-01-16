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Царьград

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Аналитики Auto.ru назвали марки машин, подешевевших в России в 2024 году

Аналитики Auto.ru назвали марки машин, подешевевших в России в 2024 году

Сильнее всего в России подешевел один из китайских кроссоверов.Специалисты в области автомобильной индустрии из России провели анализ и выяснили, какие транспортные средства стали более доступными по цене в 2024 году.

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