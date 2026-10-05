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Татар-информ

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В День учителя координатор «Молодежки Народного фронта» навестил своего учителя

В День учителя координатор «Молодежки Народного фронта» навестил своего учителя

Координатор «Молодежки Народного фронта» в Татарстане Николай Васильев поздравил с Днем учителя Эльвиру Ахмадееву – учителя биологии многопрофильной гимназии №189 «Заман» в Казани.

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