Рособрнадзор назвал возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ

Музаев: обсуждение законопроекта об отмене ЕГЭ возможно после периода его сдачи Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после периода сдачи ЕГЭ будет возможно проведение экспертного обсуждения законопроекта о его отмене.