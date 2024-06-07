Рособрнадзор назвал возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ

Музаев: обсуждение законопроекта об отмене ЕГЭ возможно после периода его сдачи Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после периода сдачи ЕГЭ будет возможно проведение экспертного обсуждения законопроекта о его отмене.
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