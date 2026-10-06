Октябрьский хронограф: это страшное слово — ежовщина!

90 лет назад, в октябре 1936-го, в верхах СССР состоялось назначение, которое сильно повлияло на ход истории XX века: во главе репрессивных органов государства оказался Николай Ежов.
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