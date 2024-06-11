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Царьград

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Губернатор Прикамья поручил уволить руководство СК «Энергия»

Губернатор Прикамья поручил уволить руководство СК «Энергия»

Открытие бассейна спортивного комплекса было запланировано на 10 июня.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности руководство «Академии игровых видов спорта», которая закреплена за спортивным комплексом «Энергия».

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