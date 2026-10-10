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Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир заявил, что ФРГ опиралась на газ из России

Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир заявил, что ФРГ опиралась на газ из России

Экономическое благополучие Германии на протяжении десятков лет опиралось на три столпа, одним из которых являлись поставки российского газа по выгодным ценам.

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