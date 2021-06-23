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Герасимов заявил о праве России применить ядерное оружие в ответ на агрессию - видео

Герасимов заявил о праве России применить ядерное оружие в ответ на агрессию - видео

Фото с сайта Минобороны РФ  Валерий Герасимов Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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