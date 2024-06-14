Землетрясение магнитудой 9 баллов и гигантское цунами грозят США: почему на штаты надвигается катастрофа Евгения КомароваЗона субдукции Каскадия, как называют проходящий вдоль западного побережья США подводный разлом, вызывает беспокойство экспертов.
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