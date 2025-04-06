Эксперт предупредил студентов о рисках использования ИИ

Исследования показывают, что 82% молодых людей от 18 до 24 лет осведомлены о нейросетях с текстовыми функциями, причем многие активно применяют их для выполнения учебных заданий и написания академических работ.
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