Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Сегодня президент России Владимир Путин обратился к ветеранам и личному составу МЧС с личным поздравлением и благодарностью за службу.
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