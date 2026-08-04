Как сообщают, число погибших в Геленджике увеличилось до семи, среди них есть ребенок. Речь идет о сегодняшнем происшествии, которое окрестили «падением обломков».
Удар дрона по пляжу Геленджика — очевидный и преднамеренный теракт
Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Зеленский _ подлая тварь и гореть ему в аду
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Ау, автор...Город Геленджик и посёлок Архипо-Осиповка это разные не только по названию , но и по расположению на местности Между ними 42 км по воздуху и 54 км по дороге
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1 м.
алекс кузь
Буржуазный. подлый террор. Где же ,она, эта гражданская оборона. Каждый день убивают население. Пво не справляется. Генералам воевать мешают либеральная буржуазия.
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1 м.
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