Как вдохновить ребёнка на учёбу: советы от детского психолога

Родители часто сталкиваются с проблемой, когда их дети не проявляют интереса к учёбе. В последнее время наблюдается тревожная тенденция: число детей, не желающих учиться, растёт даже среди учеников начальных классов.
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