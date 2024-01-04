Ефимов: Москва передала соцучреждениям 140 зданий и помещений в 2023 году

Правительство столицы выделяет социально значимым организациям необходимые помещения для работы. В 2023 году советам ветеранов, досуговым центрам, образовательным учреждениям и центрам московского долголетия предоставили 145 объектов недвижимости.
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