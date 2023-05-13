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Если на ваших глазах случился приступ эпилепсии, ничего не засовывайте человеку в рот

Что вы будете делать, если на ваших глаза человека скрутил приступ эпилепсии? Чем будете разжимать зубы? Что положите под ему голову? Девушка, страдающая эпилепсией, опубликовала на своей странице в Фейсбуке призыв не делать ни того, ни другого.

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