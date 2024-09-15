Домашний рецепт засолки красного лосося: просто и вкусно!

Ингредиенты: 1 кг свежего филе красного лосося (без костей и кожи) 2 столовые ложки соли 1 столовая ложка сахара 1 чайная ложка молотого черного перца 1 столовая ложка водки (по желанию) Свежий укроп (по желанию) Приготовление: 1.
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