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  • Влад Владимиров
    Все тащат в Киев:...
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    Хохлы в свои исторические границы  должны  вернутся... С чем пришли в состав России, с тем  и должны были выйти из со...Все тащат в Киев:...
  • Yvan
    Да какая разница, чем сбили. Главное - результат.Как и чем на само...

Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость. Однако реальность, мягко говоря, несколько иная.

Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость. Однако реальность, мягко говоря, несколько иная.

САНДУРСКАЯ СОФЬЯ/АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ? ПРОНЬКО УКАЗАЛ НА ГЛУПЫЕ ЗАКОНЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ ПРОТИВ СЕМЕЙ В РОССИИ Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость.

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