Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость. Однако реальность, мягко говоря, несколько иная.

САНДУРСКАЯ СОФЬЯ/АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ? ПРОНЬКО УКАЗАЛ НА ГЛУПЫЕ ЗАКОНЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ ПРОТИВ СЕМЕЙ В РОССИИ Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость.