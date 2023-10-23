Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость. Однако реальность, мягко говоря, несколько иная.

САНДУРСКАЯ СОФЬЯ/АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ? ПРОНЬКО УКАЗАЛ НА ГЛУПЫЕ ЗАКОНЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ ПРОТИВ СЕМЕЙ В РОССИИ Власть в России очень любит рассуждать про особый путь и духовность, заботу и социальную справедливость.
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