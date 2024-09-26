Фейки про Сармат, на фоне поездки Зеленского в США

СОВСЕМ ПРОСТО О СЛОЖНОМ Всегда говорил, что Запад всегда довольно предсказуем. Так что ничего удивительного в том, что именно сейчас появились вбросы в СМИ о якобы имевших место проблемах во время испытания комплекса «Сармат», ведь Зеленский полетел в США, причем не один, а с целым планом победы над Россией.