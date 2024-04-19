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Самых эрудированных и талантливых студенток колледжей выбрали в Карагандинской области

Самых эрудированных и талантливых студенток колледжей выбрали в Карагандинской области

В Караганде подвели итоги областного конкурса «Қыз тәрбиесі – ұлт тәрбиесі», направленного на выявление самых эрудированных и талантливых воспитанниц колледжей, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.

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