Виттория Черетти опубликовала фото топлес с отдыха

Супермодель Виттория Черетти поделилась снимками из отпуска в соцсетях. 26-летняя возлюбленная Леонардо ДиКаприо провела насыщенные выходные: отдохнула в бассейне топлес, каталась на вездеходе, выгуляла несколько модных образов и насладилась горными пейзажами.