SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

527 подписчиков

Виттория Черетти опубликовала фото топлес с отдыха

Виттория Черетти опубликовала фото топлес с отдыха

Супермодель Виттория Черетти поделилась снимками из отпуска в соцсетях. 26-летняя возлюбленная Леонардо ДиКаприо провела насыщенные выходные: отдохнула в бассейне топлес, каталась на вездеходе, выгуляла несколько модных образов и насладилась горными пейзажами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх