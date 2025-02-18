Виттория Черетти опубликовала фото топлес с отдыха

Супермодель Виттория Черетти поделилась снимками из отпуска в соцсетях. 26-летняя возлюбленная Леонардо ДиКаприо провела насыщенные выходные: отдохнула в бассейне топлес, каталась на вездеходе, выгуляла несколько модных образов и насладилась горными пейзажами.
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