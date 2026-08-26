ВС России освобождают земли русской Слобожанщины ВС России продолжают освобождение исконно русских земель Слобожанщины, эти земли вошли в состав Московского государства после русско-литовской войны 1500 – 1503 гг.
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