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Тайная доктрина

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ВС России освобождают земли русской Слобожанщины

ВС России освобождают земли русской Слобожанщины

ВС России освобождают земли русской Слобожанщины ВС России продолжают освобождение исконно русских земель Слобожанщины, эти земли вошли в состав Московского государства после русско-литовской войны 1500 – 1503 гг.

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