У края бездныСколько людей вы ожидаете увидеть в кинозале в 10 утра в воскресенье? А если добавить к этому тот факт, что фильм – бескомпромиссная, двухчасовая документальная лента за авторством военного хроникера? На премьерном показе "У края бездны" Максима Фадеева и Сергея Белоуса зал был не просто "заполнен".