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Питание пожилых питомцев: ветеринар рассказал, как правильно кормить стареющих животных

Питание пожилых питомцев: ветеринар рассказал, как правильно кормить стареющих животных

На что обращать внимание и как менять корм фото: Julia Suhareva/Shutterstock/Fotodom.ruС возрастом меняется не только характер питомца, но и работа его организма: обмен веществ замедляется, потребности в питательных веществах становятся другими, а некоторые продукты могут переноситься хуже.

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