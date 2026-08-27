Питание пожилых питомцев: ветеринар рассказал, как правильно кормить стареющих животных

На что обращать внимание и как менять корм фото: Julia Suhareva/Shutterstock/Fotodom.ruС возрастом меняется не только характер питомца, но и работа его организма: обмен веществ замедляется, потребности в питательных веществах становятся другими, а некоторые продукты могут переноситься хуже.
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