Джонсон раскрыл рецепт Трампа: Мир на Украине наступит после увеличения военной помощи Киеву

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у экс-президента США Дональда Трампа хватит мужества для того, чтобы положить конец конфликту на Украине, если он победит на ноябрьских выборах.
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