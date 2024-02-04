Производители недовольны последними изменениями в законодательстве

С 1 января 2024 года предприниматели, осуществляющие деятельность в свободных экономических зонах Республики Молдова и желающие реализовывать свою продукцию и товары на таможенной территории страны, обязаны уплачивать таможенный налог в размере до 20 процентов от суммы цены продукта.