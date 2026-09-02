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Регионы России

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Россия оперативно реагирует на угрозы гражданской авиации, заявляет министр транспорта

Россия оперативно реагирует на угрозы гражданской авиации, заявляет министр транспорта

Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации и ведет постоянный оперативный диалог со спецслужбами и Минобороны.

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