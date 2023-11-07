США пригласили РФ и остальные страны АТЭС на саммит в Сан-Франциско

Соединенные Штаты Америки направили приглашения всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации, на саммит, который состоится в Сан-Франциско и запланирован на 15-17 ноября.
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